Copil de 16 ani mort cu zile, în Timiș! Operatoarea 112 a crezut că este o glumă Un caz cutremurator a avut loc in luna februarie in Timiș, insa se pare ca a fost mușamalizat de autoritați. Un copil de 16 ani a murit pe terenul de fotbal, deoarece ajutorul a sosit mult prea tarziu. Un copil de 16 ani a murit cu zile, in județul Timiș. Așa spun toate rudele, dar și prietenii adolescentului. Acesta juca fotbal impreuna cu amicii sai, cand a cazut la pamant și nu s-a mai putut ridica. Copil de 16 ani mort cu zile, in Timiș Era bolnav cu inima și chiar suferise o intervenție chirurgicala, in urma cu un an. Prietenii lui s-au speriat și imediat au pus mana pe telefon pentru a cere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

