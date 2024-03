Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 26 ani a murit, marți seara, pe un teren de sport din municipiu, zona Kaufland, in timp ce juca fotbal. Echipajul medical care... The post Un student de 26 de ani a cazut și a murit pe terenul de fotbal de langa „Kauflandul” aflat pe strada Banu Maracine appeared first on Special Arad ·…

- Un baiat de 16 ani din Timiș a murit dupa ce i s-a facut rau pe terenul de fotbal. S-a intamplat duminica, 25 februarie, in localitatea Biled, acolo unde adolescentul s-a intalnit cu prietenii pentru a petrece ziua. Insa, meciul de fotbal cu ceilalți tineri s-a transformat intr-o adevarata tragedie,…

- Un baiat de 16 ani a avut parte de un sfarșit tragic! Adolescentul s-a stins din viața in timp ce se juca fotbal, in localitatea Biled din județul Timiș. Copilul nu a mai putut fi salvat, dupa ce și-a pierdut cunoștința.

- Un tanar de 16 ani a murit, duminica, in localitatea Biled, județul Timiș, dupa ce ar fi leșinat in timp ce juca fotbal. Polițiștii Secției 3 Rurale Sanandrei au fost sesizați, duminica, prin apel la 112, cu privire la faptul ca in momentul in care se juca fotbal cu mai mulți tineri, un minor ar…

- La data de 25 februarie a.c., polițiștii Secției 3 Rurale Sanandrei au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul ca in momentul in care se juca fotbal cu mai mulți tineri, un minor ar fi leșinat pe terenul de sport de pe strada Castanilor din localitatea Biled, ramanand in stare de inconștiența.…

- Momente tragice, duminica, pe un teren de sport din localitatea timișeana Biled. Unui tanar in varsta de 16 ani i s-a facut rau și a leșinat in timp ce juca fotbal. Din pacate, echipajul de urgența chemat la fața locului nu l-a mai putut salva. „La data de 25 februarie, polițiștii Secției 3 Rurale Sanandrei…

- Tragedie duminica dupa-amiaza, pe strada Republicii din Bocșa, județul Caraș-Severin, unde un motociclist a murit in urma unui accident. „Din primele cercetari s-a stabilit ca in timp ce un barbat de 48 de ani din județul Timiș conducea un utilaj ce nu avea montate placuțe cu numere de inmatriculare…

- Un barbat in varsta de 48 de ani a murit astazi, in Timiș, dupa ce a fost prins intr-un mecanism care scotea cerealele dintr-un siloz. „La data de 14 februarie, in jurul orei 16:45, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Sanandrei au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat aflandu-se in localitatea…