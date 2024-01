Accident groaznic, sâmbătă, în Timiș – un tânăr a murit pe loc și alte două persoane au ajuns la spital Accident groaznic, sambata, in Timiș. Un tanar in varsta de 21 de ani a condus o autoutilitara dinspre Faget spre Deva, iar la un moment dat, la ieșire din localitatea Coșava ar fi intrat in coliziune cu un autotren, condus de un barbat in varsta de 33 de ani. In urma impactului, din nefericire a rezultat decesul tanarului in varsta de 21 de ani. De asemenea, o tanara in varsta de 28 de ani, pasagera in autoutilitara și șoferul autotrenului au fost transportați la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de ucidere… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

