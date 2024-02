Israelul i-a dat Hamas ragaz pana la inceputul Ramadamului, in jurul datei de 10 martie, sa elibereze ostaticii israelini, sub amenințarea lansarii ofensivei contra Rafah, transmite presa internaționala. Tel Aviv a lansat un ultimatum mișcarii Hamas: daca ostaticii israelini nu sunt eliberați pana la inceputul Ramadamului, Israelul iși va lansa ofensiva impotriva Rafah, in prezent refugiul a aproximativ 1,4 milioane de palestinieni. ”Daca pana in Ramadam , ostaticii nu sunt acasa, luptele vor continua peste tot, inclusiv in regiunea Rafah”, a declarat, duminica, la Ierusalim, ministrul israelian…