Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul in Gaza continua și deocamdata nu se zarește finalul acestuia. Presiunea diplomatica asupra Israelului pentru a ramane in afara orașului Rafah, ultimul bastion al Hamas, a devenit enorma. Hezbollah și-a escaladat atacurile, iar avertismentele ”coboara” zilnic de la Casa Alba, Europa și Orientul…

- O serie de lovituri aeriene israeliene au avut in cursul noptii de duminica spre luni la Rafah, un oras din Fasia Gaza la frontiera cu Egiptul, care au facut 52 de morti, potrivit unui bilant al Ministerului Sanatatii al miscarii islamiste Hamas, aflat la putere in Gaza, relateaza AFP. Aceste lovituri…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a respins incetarea focului propusa de Hamas in Fișia Gaza, declarind ca o victorie completa a Israelului asupra militanților este posibila in citeva luni. Despre aceasta anunța BBC. Netanyahu a ordonat și o ofensiva asupra orașului Rafah din sudul Fișiei…

- Premierul israelian a declarat miercuri ca a ordonat armatei sa „pregateasca”o ofensiva la Rafah, cel mai sudic oras din Fasia Gaza, apreciind ca victoria asupra Hamas este „o chestiune de luni”, relateaza AFP. Intr-un discurs difuzat la televiziune, Benjamin Netanyahu a estimat, de asemenea, ca respectarea…

- Ministrul israelian al Finantelor, Bezalel Smotrich, un reprezentant al extremei drepte, acuza joi Qatarul - unul dintre actorii-cheie ai negocierilor intre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas - de faptul ca este ”vinovat” de atacul de la 7 octombrie in sudul Israelului, relateaza AFP, conform…

- Ministrul iranian de Externe, Hossein Amirabdollahian, a transmis miercuri ca atacurile impotriva Israelului și a intereselor acestuia din partea „Axei Rezistenței” se vor opri daca razboiul din Gaza inceteaza, avertizand ca conflictul ar putea accentua tensiunile in Orientul Mijlociu, conform Reuters,…

- Grupul Houthi, format pentru prima data in anii 1990, se opune influentei SUA si Israelului in Orientul Mijlociu si promite sa continue sa vizeze navele comerciale care, in opinia sa, se indreapta spre si dinspre Israel. Houthi lanseaza de saptamani intregi drone si rachete asupra navelor comerciale…

- Ostaticii ar urma sa fie eliberati in etape si va fi o ”decizie dificila” cu privire la acceptarea unui acord in acest sens, a anuntat marti seara premierul israelian Benjamin Netanyahu, relateaza Reuters, CNN si The Associated Press, citate de news.ro. Netanyahu a indemnat intregul Guvern sa sustina…