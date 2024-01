Stiri pe aceeasi tema

- Cateva mii de israelieni favorabili restabilirii coloniilor in Fasia Gaza, inclusiv ministri, s-au adunat duminica seara la Ierusalim, indemnandu-l pe premierul Benjamin Netanyahu sa duca proiectul la bun sfarsit, informeaza AFP, preluata de Agerpres. La miting au participat membri ai partidului Likud…

- Purtatorul de cuvant al armatei israeliene anunțat numarul ostaticilor deținuți de gruparea terorista Hamas in Fașia Gaza a ajuns a ajuns la 138, in timp ce autoritațile sanitare ale Hamas din enclava afirma ca bilanțul morților in urma atacurilor israeliene a crescut la 16.248, dintre care peste 7.000…

- Un nou grup de ostatici inchisi in Fasia Gaza, 10 israelieni si doi straini, au fost pusi in libertate marti in schimbul eliberarii a 30 de palestinieni aflati in inchisori israeliene, dupa ce armistitiul dintre miscarea palestiniana Hamas si armata israeliana a fost

- Armistițiul de patru zile, convenit intre Israel și Hamas, se incheie astazi, insa gruparea palestiniana și-a anunțat intenția de a-l prelungi și de a elibera și alți ostatici. De partea cealalta, premierul israelian a afirmat ca acest lucru s-ar putea intampla, insa a subliniat și ca armata israeliana…

- Liderul opoziției israeliene, Yair Lapid, a declarat joi, 16 noiembrie, ca a venit timpul pentru inlocuirea premierului Benjamin Netanyahu și ca ar exista un sprijin larg pentru formarea unui guvern de uniune, care sa fie totuși condus de partidul de dreapta Likud al lui Netanyahu, relateaza Reuters.Lapid,…

- Fortele terestre israeliene din Fasia Gaza au urmarit, miercuri, sa localizeze si sa dezactiveze vasta retea de tuneluri a militantilor Hamas de sub enclava, urmatoarea faza a ofensivei israeliene care a ucis mii de palestinieni, transmite Reuters, informeaza News.ro.De cand atacatorii Hamas au ucis…

- Israelul și-a continuat operațiunile terestre in Fașia Gaza. Au fost lovite peste 450 de obiective ale teroriștilor Hamas. In acest timp, armata israeliana a deschis un nou culoar umanitar pentru civilii palestinieni ramași in nordul Fașiei Gaza, care pot pleca spre sud.

- Israelul a anuntat joi seara ca ii trimite inapoi in Gaza pe toti muncitorii palestinieni blocati pe teritoriul isrelian de la atacul Hamas din 7 octombrie si ca "taie orice legatura" cu teritoriul controlat de organizatia islamista, potrivit news.ro."Israelul intrerupe orice contact cu Gaza. Nu…