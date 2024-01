Cateva mii de israelieni favorabili restabilirii coloniilor in Fasia Gaza, inclusiv ministri, s-au adunat duminica seara la Ierusalim, indemnandu-l pe premierul Benjamin Netanyahu sa duca proiectul la bun sfarsit, informeaza AFP, preluata de Agerpres. La miting au participat membri ai partidului Likud al lui Benjamin Netanyahu si alti ministri de extrema dreapta, in timp ce luptele s-au intensificat intre armata israeliana si miscarea islamista palestiniana Hamas. „A sosit timpul sa ne intoarcem in Gush Katif si sa incurajam emigrarea voluntara”, a declarat ministrul Securitatii Nationale Itamar…