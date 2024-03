Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a declarat vineri, 16 februarie, ca a avut discuții ample cu premierul israelian Benjamin Netanyahu in ultimele zile, in care a insistat pentru o incetare temporara a focului in Fașia Gaza, informeaza Reuters.Administrația Biden face presiuni de ceva timp incoace asupra…

- Presedintele american Joe Biden a facut un nou apel la protejarea populatiei civile din Rafah, in contextul in care Israelul pregateste o operatiune militara care vizeaza sudul Fasiei Gaza, informeaza marți, 13 februarie, agențiile DPA si AFP, potrivit Agerpres.O operatiune militara in Rafah "nu ar…

- Joe Biden a spus ca incearca sa convinga Israelul sa accepte un armistițiu in Gaza, dar Netanyahu „ii face viața un iad” și este imposibil de discutat cu el, au spus cel puțin cinci surse apropiate de președintele american pentru NBC News. De asemenea, Biden l-a jignit de mai multe ori pe Netanyahu,…

- Cateva mii de israelieni favorabili restabilirii coloniilor in Fasia Gaza, inclusiv ministri, s-au adunat duminica seara la Ierusalim, indemnandu-l pe premierul Benjamin Netanyahu sa duca proiectul la bun sfarsit, informeaza AFP, preluata de Agerpres. La miting au participat membri ai partidului Likud…

- In cadrul unei conferințe de presa, premierul israelian s-a opus categoric soluției a doua state, dupa razboiul din Gaza. Este un dezacord major intre cei doi aliați: Israel și Washington. Premierul israelian refuza ipoteza unei soluții cu doua state, chiar daca conflictul cu Hamas ar lua sfarșit și…

- In 2001, cu ocazia unei vizite in Ofra, o așezare ilegala din Cisiordania, Benjamin Netanyahu, care nu se afla la putere atunci, nu parea sa știe ca e inregistrat cand le-a spus gazdelor ca „America este ceva foarte ușor de orientat – ea poate fi indreptata in direcția corecta”. (Articol publicat de…

- Intr-un articol publicat de ediția americana The Wall Street Journal, premierul israelian Benjamin Netanyahu a numit trei condiții principale pentru pacea cu palestinienii. Prima condiție este distrugerea completa a Hamas, urmatoarea este demilitarizarea Fișiei Gaza, iar cea de-a treia condiție este…

- Washingtonul face presiuni asupra Israelului pentru ca razboiul din Fașia Gaza sa se concentreze mai degraba pe țintirea precisa a liderilor Hamas decat pe bombardamente și operațiuni terestre de amploare, a declarat vineri, 15 decembrie, consilierul pentru securitate naționala al Casei Albe, Jake Sullivan,…