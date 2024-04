Israelul si tarile aliate „au dejucat” atacul iranian impotriva teritoriului sau si au interceptat „99% dintre tirurile” cu rachete si drone, a declarat ieri purtatorul de cuvant al armatei israeliene, informeaza AFP si dpa, citate de Agerpres. „Atacul iranian a fost dejucat (…). Am interceptat 99% dintre tirurile asupra Israelului”, a declarat contraamiralul Daniel Hagari intr-o alocutiune televizata, dupa un atac masiv intreprins de Iran, in timpul caruia acesta a lansat peste 200 de drone si rachete in directia Israelului. Nicio drona, nicio racheta „nu a patruns pe teritoriul Israelului”,…