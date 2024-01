Stiri pe aceeasi tema

- Cateva mii de israelieni favorabili restabilirii coloniilor in Fasia Gaza, inclusiv ministri, s-au adunat duminica seara la Ierusalim, indemnandu-l pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu sa duca proiectul la bun sfarsit, informeaza AFP.

- Cateva mii de israelieni favorabili restabilirii coloniilor in Fasia Gaza, inclusiv ministri, s-au adunat duminica seara la Ierusalim, indemnandu-l pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu sa duca proiectul la bun sfarsit, informeaza AFP, citat de Agerpres.La miting au participat membri ai partidului…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a infirmat luni, 22 ianuarie, speculatiile ca in prezent se lucreaza la un nou acord pentru eliberarea ostaticilor israelieni, afirmand ca Israelul isi asuma in prezent o initiativa, despre care nu a furnizat detalii, in absenta unei oferte din partea gruparii…

- Sute de persoane au iesit in strada in Tel Aviv vineri seara pentru a protesta impotriva mortii a trei ostatici, ucisi accidental de soldatii israelieni in Fasia Gaza, informeaza dpa, citand reportajele din media locale. Imaginile difuzate de televiziunea israeliana au aratat multimi mari care se adunau…

- In fiecare seara incepand de vinerea trecuta, aproximativ zece ostatici israelieni, toti femei si copii, au fost eliberati de Hamas in Fasia Gaza. In schimb, de trei ori mai multi detinuti palestinieni, de asemenea femei si tineri cu varsta sub 19 ani, sunt eliberati din inchisori israeliene. Doua femei…

- Sambata, zeci de mii de israelieni au manifestat la Tel Aviv pentru eliberarea tuturor ostaticilor din Fasia Gaza, informeaza dpa, citata de Agerpres. Protestatarii s-au adunat sambata seara purtand steaguri israeliene si semne de protest in centrul orasului de coasta. Pe un banner se putea citi: „Nicio…

- Marșul spre Ierusalim! Familiile ostaticilor israelieni pun presiune pe Bibi Netanyahu / VideoAproximativ o suta de rude ale ostaticilor israelieni detinuti de Hamas, cu portretele lor imprimate pe tricouri negre, au plecat marti din Tel Aviv intr-un mars de 65 de kilometri pana la biroul premierului…

- MAE anunța marți ca grupul de 86 de cetațeni romani și membri de familie evacuați din Fașia Gaza a ajuns in Romania. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța ca „marți, 14 noiembrie 2023, in urma eforturilor complexe ale Celulei de Criza Interinstituționale, prin intermediul Ambasadei Romaniei la…