- ​​Startup-ul Tile, de cautare a obiectelor pierdute, cu sediul la San Mateo, California, a obținut o finanțare de 40 de milioane de dolari de la Capital IP, pentru a investi în tehnologii mai eficiente de gasire a lucrurilor.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro.

- Comedia SF „Free Guy”, cu Ryan Reynolds si Jodie Comer in rolurile principale, s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american, in timp ce „Reminiscence”, cel mai nou film al lui Hugh Jackman, a inregistrat un debut dezamagitor, potrivit news.ro. „Free Guy”, productie Disney si 20th…

- ​Marketplace-ul de influenceri locali FameUP fondat de un antreprenor din Iași a obținut o finanțare seed de 2,5 milioane de euro, de la un grup de investitori din care fac parte fondul Early Game Ventures și fondatorul UiPath Daniel Dines.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro.

- ​John Deere, liderul mondial în producția de tractoare și alte utilaje agricole, cumpara un startup american de robotica, ce dezvolta tehnologii prin care se face trecerea la echipament autonom, pentru ferme cu mai puțini lucratori. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Cea mai recenta productie a studiourilor Marvel, ''Black Widow'', a debutat pe primul loc in box-office-ul american realizand incasari de 80 de milioane de dolari de vineri pana duminica, un record de la debutul pandemiei, potrivit datelor provizorii publicate duminica de o companie…

- Filmul de actiune „Black Widow”, productie Marvel cu Scarlett Johansson in rol principal, a obtinut incasari de 80 de milioane de dolari in primul weekend, depasind pragul celor mai mari incasari de la inceputul pandemiei, potrivit Variety. In premiera pentru Marvel Cinematic Universe, filmul…

- ​Compania japoneza Softbank acorda o investiție de 500 de milioane de zloți (peste 110 milioane de euro) magazinului online polonez de încalțaminte eobuwie.pl, care opereaza și în România, de pe domeniul de internet epantofi.ro. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- ''F9: The Fast Saga'', cel de-al noualea lungmetraj din franciza ''Fast and Furious'', isi pastreaza prima pozitie in box-office-ul nord-american dupa un debut in forta, cu incasari de 23,8 milioane de dolari de vineri pana duminica, conform cifrelor provizorii publicate…