Stiri pe aceeasi tema

- Piața energiei din Europa evolueaza intr-o ecuație dificila cu multe variabile, in special in ceea ce privește opțiunile de gaze naturale. Și in timp ce in mai puțin de doi ani a reușit sa-și elimine aproape dependența de gazele naturale rusești, o noua serie de provocari apare, scrie energypress.gr.De…

- Cancelarul german Olaf Scholz cere ca Uniunea Europeana sa finalizeze crearea unei uniuni bancare si a pietelor de capital, astfel incat blocul sa poata concura cu SUA si China pentru tehnologii noi, transmite Reuters. Scholz a afirmat duminica, la o conferinta la Berlin pentru delegatii europeni ai…

- Formele radicale și accelerate de dezumanizare la care sunt supuși tinerii ii fac din ce in ce mai vulnerabili. Adolescenții iși pierd spiritul critic, iar curentele neomarxiste care bantuie intreaga planeta ii prind in capcana. Rețelele de socializare devin unelte impotriva familiei, iar drogurile…

- Patrimoniul fostului presedinte republican Donald Trump a crescut cu 7,8 milioane de dolari primiti de la 20 de tari, intre care China si Arabia Saudita, in perioada in care acesta s-a aflat la Casa Alba, au afirmat joi parlamentari democrati, denuntand o incalcare a Constitutiei SUA, relateaza AFP.Partidul…

- Suplimentarile de tarife, concepute pentru a acoperi calatorii mai lungi in jurul Africii, in comparatie cu rutele prin Canalul Suez, se vor adauga costurilor in crestere pentru transportul maritim de cand grupul militant houthi din Yemen a inceput sa tinteasca navele. Maersk si CMA CGM se numara printre…

- China și Uniunea Europeana au convenit joi, la primul lor summit cu prezența fizica din ultimii patru ani, ca relația lor comerciala ar trebui sa fie mai echilibrata, dar nu au dat niciun semn de rezolvare a divergențelor existente, scrie Reuters, conform Rador Radio Romania.Facand presiuni asupra…

- Ne place sau nu, energia din surse regenerabile este viitorul și modul in care putem elimina dependența de alte țari, fie ca vorbim de Rusia sau de China. Afirmația aparține șefului uneia dintre cele mai mari companii de pe piața de energie de la noi, PPC Romania (fostul ENEL). Tranziția de…

- Uniunea Europeana ar putea deveni la fel de dependenta de China pentru bateriile cu litiu-ion și pile de combustibil pana in 2030, precum a fost de Rusia pentru energie inainte de razboiul din Ucraina, daca nu ia masuri puternice, se arata intr-un document pregatit pentru liderii UE, citat de Reuters.…