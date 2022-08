Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Radoi este noul antrneor al gruparii CS Universitatea Craiova, acesta inlocuindu-l pe banca tehnica pe Laszlo Balint. Fostul selecționer a semnat un contract valabil doi ani cu formația olteana și va debuta pe banca echipei joi, de la ora 20:30, in meciul retur cu Zorya Lugansk din turul trei…

- Managerul Institutului Clinic Fundeni, prof. univ. dr. Anca Colița, a anunțat finalizarea proiectului de modernizare la standarde europene a celor doua secții de pediatrie. Este vorba despre un proiect caritabil al Fundației Filantropice Metropolis și IC Fundeni – Clinica de Pediatrie. Astfel, s-a reușit…

- Nu putem schimba trecutul, insa putem decide viitorul. Viitorul unui copil de nici 4 ani depinde, in mare parte, de noi. De ajutorul nostru! Irene-Ecaterina, fiica cea mica a arhidiaconului Mihail Buca, protopsaltul Catedralei Patriarhale, a fost diagnosticata cu Leucemie Mieloblastica Acuta și a…

- Sepsi Sf. Gheorghe a caștigat Supercupa Romaniei, dupa ce a invins-o pe CFR Cluj, scor 2-1, intr-un meci disputat sambata seara, pe stadionul “Francisc von Neumann” din Arad. Antrenorul echipei covasnene, Cristiano Bergodi, a declarat ca Sepsi merita sa castige Supercupa Romaniei. ”A fost un meci greu.…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, va evolua cu Sepsi Sf. Gheorghe, castigatoarea Cupei Romaniei, in Supercupa Romaniei. Partida este programata sambata, de la ora 20:30, pe stadionul “Francisc von Neumann” din Arad și se va folosi in premiera sistemul Video Assistant Referee (VAR). Astfel, in camera VAR…

- Irina Begu (locul 43 WTA) a fost eliminata, vineri, in turul trei al turneului de la Wimbledon. Romnca a fost invinsa de letona Jelena Ostapenko (locul 17 WTA si favorita 12), scor 3-6, 6-1, 6-1. Meciul a durat o ora si 29 de minute. Dintre jucatoarele din Romania tabloul de simplu a ramas doar Simona…

- Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) s-a calificat in turul doi la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe sportiva Karolina Muchova (Cehia, 81 WTA), scor 6-3, 6-2. Meciul a durat 64 de minute. In turul doi, fostul lider WTA va evolua cu Flipkens (ocupanta locului 190 in ierarhia mondiala), care a trecut…

- Simona Halep (locul 18 WTA) va juca, marti, in primul tur la Wimbledon cu jucatoarea din Cehia Karolina Muchova (81 WTA). Meciul este al treilea de pe terenul 1, dupa o partida la simplu masculin si o confruntare la feminin. Pe terenul 2, in al doilea meci, Gabriela Ruse, locul 54 mondial, va evolua…