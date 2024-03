Directorul spitalului Colțea, audiat de DNA Directorul spitalului Colțea din București, Ioan Bogdan Furtuna, este audiat de catre anchetatorii DNA de la Secția I. Potrivit unor informații pe surse, audierile ar avea legatura cu modul in care s-au desfașurat mai multe licitații pentru serviciile IT necesare spitalului pe care il conduce. Vizata de același dosar este și directoarea ASSMB Oana Sivache. Potrivit unor informații pe surse, este vorba despre dosarul in care in decembrie 2023 s-au facut percheziții la spitalele Colțea, Colențina și la ASSMB privind pretinsa viciere a unor licitații pentru servicii IT. Cei doi oficiali ar fi fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

