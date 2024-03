Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la iesirea de la audierile DNA , Oana Sivache, directorul general al ASSMB, a negat orice acuzatie de coruptie. „Niciodata nu am luat spaga, nu am cerut, nu am dat un leu,” a spus aceasta, vizibil afectata. Mafioții spitalelor se cam toarna intre ei Intrebata de jurnalisti daca regreta ca l-a…

- Procurorii DNA de la Secția de combatere a corupției au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 27 martie 2024, fața Oana Gabriela Sivache, la data faptei director general/director general adjunct al Administrației…

- In acelasi dosar, sub control judiciar va fi cercetat si managerul Spitalului "Coltea", Bogdan Furtuna, fiind pus sub urmarire penala pentru dare de mita, au precizat sursele mentionate.Oana Sivache s-a prezentat, miercuri, la sediul DNA pentru a fi audiata, dupa ce, pe 12 decembrie 2023, procurorii…

- Directorul spitalului Colțea din București, Ioan Bogdan Furtuna, este audiat de catre anchetatorii DNA de la Secția I. Potrivit unor informații pe surse, audierile ar avea legatura cu modul in care s-au desfașurat mai multe licitații pentru serviciile IT necesare spitalului pe care il conduce. Vizata…

- Directorul general al ASSMB, Oana Sivache, a declarat, miercuri, la iesirea din sediul DNA, ca nu a luat sau cerut niciodata spaga si ca doreste sa se faca dreptate. „S-au facut niste sesizari si este normal sa se faca verificari. Niciodata nu am luat spaga, nu am cerut, nu am dat un leu. (…) Eu am…

- Directorul general al Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB), Oana Sivache, s-a prezentat, miercuri, la sediul DNA pentru a fi audiat intr-un dosar de coruptie care ar avea legatura cu perchezitiile procurorilor efectuate in urma cu peste trei luni.

- Oana Sivache, directorul general al Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB), a ajuns miercuri, 27 martie, la sediul DNA pentru a fi audiata intr-un dosar de corupție care vizeaza achiziția unor servicii IT pentru spitale, transmite Agerpres.Sivache a fost chemata la DNA intr-un…

