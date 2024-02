Stiri pe aceeasi tema

- Marti, 6 februarie 2024, Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii va analiza propunerea de delegare in functia de procuror sef al Serviciului teritorial Constanta din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie a lui Mihai Alexandru Stanciu, prim procuror la Parchetul de…

- Mihai Alexandru Stanciu a fost numit procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta in ianuarie 2014. In perioada 2016 2019, Mihai Alexandru Stanciu a derulat activitati specifice in cadrul DIICOT Constanta, de unde a revenit la Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta. Din luna mai 2019,…

- Procurorul Mihai-Alexandru Stanciu, actualmente prim-procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Constanța, este propus sa preia funcția de procuror șef al Serviciului teritorial Constanța din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), inlocuindu-l pe Andrei Bodean. Propunerea urmeaza sa fie…

- Procurorii Mihaiela Iorga-Moraru si Remus Iulian Popa au fost sabotați de Secția pentru procurori a CSM de unde au iesit cu avize negative. Cei doi urmeaza sa susțina un nou interviu la Ministerul Justiției. Libertatea justiției, pusa sub semnul intrebarii In urma interviului, Alina Gorghiu va decide…

- Inspectia Judiciara a anunțat marti ca a formulat recurs impotriva deciziei Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a CSM in cazul Daniel Horodniceanu.Hotararea atacata se refera la actiunea disciplinara deschisa impotriva vicepresedintelui CSM Daniel Horodniceanu. Consiliul Superior al Magistraturii…

- Inspectia Judiciara a anuntat, marti, ca a formulat recurs impotriva deciziei Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii de respingere a actiunii exercitate in legatura cu dialogul pe care Daniel Horodniceanu , vicepresedinte al CSM, l-a purtat cu un echipaj…

- Inspectia Judiciara a anunțat marti ca a formulat recurs impotriva deciziei Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a CSM in cazul Daniel Horodniceanu.Hotararea atacata se refera la actiunea disciplinara deschisa impotriva vicepresedintelui CSM Daniel Horodniceanu. Consiliul Superior al Magistraturii…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii urmeaza sa se pronunte, miercuri, asupra actiunii exercitate de Inspectia Judiciara in legatura cu privire la dialogul purtat de Daniel Horodniceanu, vicepresedinte al Consiliului, cu un echipaj de politie care l-a…