Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoarea Daniela Panioglu castiga al cincilea proces cu CSM privind excluderea din magistraturaInalta Curte de Casatie si Justitie a anulat, luni, decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din 12 martie prin care judecatoarea Daniela Panioglu a fost exclusa din magistratura.Acesta…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a facut o serie de precizari, dupa ce Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a acuzat-o ca a incalcat independenta judecatorilor prin afirmatiile sale despre modul in care magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti i-au solutionat procesul…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat prelungirea delegarii magistratului Eleni Cristina Marcu in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, incepand cu data de 16.03.2024. Delegarea este valabila pana la revenirea titularului…

- Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a CSM a decis luni, 4 martie, excluderea din magistratura a Danielei Panioglu, judecator la Curtea de Apel Bucuresti, a relatat Agerpres. Panioglu a facut parte din completul care l-a condamnat pe Lucian Duta, fost presedinte al CNAS, la sase ani de inchisoare…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat, luni, pronuntarea in cazul recursului formulat de Inspectia Judiciara impotriva deciziei Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii de respingere a actiunii exercitate in legatura cu dialogul pe care Daniel Horodniceanu,…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat inaintarea catre Presedintele Romaniei a propunerilor privind eliberarea din functie, prin pensionare, incepand cu data de 01.03.2024, a mai multor judecatori: Magistratii vizati sunt: Danaila Veronica Magdalena, judecator la…

- Magistratul Emanuel Sergiu Popescu, procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Resita, ramane prim procuror al Parchetului Judecatoriei Macin, din subordinea Parchetului Curtii de Apel Constanta, pentru inca trei luni. Sectia pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sa prelungeasca…

- Magistratul a detinut si in 2016 functia de presedinte al instantei, iar delegarea anterioara a venit in timpul mandatului de vicepresedinte al judecatorului.Magistratul Razvan Arcadiu Vitos va ramane presedintele Tribunalului Tulcea, pentru cel putin inca sase luni Decizia a fost luata astazi, 18 ianuarie…