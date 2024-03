Alarmă falsă la Spitalul din Sinaia. 18 pacienți evacuați din cauza frigiderului Duminica dimineața a fost solicitata intervenția urgenta a pompierilor la Spitalul Orașenesc Sinaia . In urma unei degajari de fum, 18 pacienți s-au autoevacuat din cladire, inca inainte de sosirea echipajelor de intervenție. Ajunși la fața locului, pompierii au constatat ca in interiorul Secției de Transfuzii s-a produs un scurt circuit la o combina frigorifica. Ca urmare, a rezultat o emisie de fum, dar fara sa apara și flacari. Mirosul persistent a creat panica și i-a determinat pe pacienți sa fuga din cladire. Niciuna dintre persoanele aflate in spital nu a avut de suferit mai mult de o sperietura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

