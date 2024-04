Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie s-ar putea pronunta, luni, in cazul recursului formulat de Inspectia Judiciara impotriva deciziei Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii de respingere a actiunii exercitate in legatura cu dialogul pe care Daniel Horodniceanu,…

- Florentina Liliana Gidea, femeia acuzata de propaganda terorista a fost condamnata definitiv la 4 ani si 11 luni de inchisoare. Decizia a fost luata de Inalta Curte de Casatie si Justitie. Femeia era intr-o faza avansata a procesului de auto-radicalizare, fiind acuzata in trecut de fapte similare. Astfel,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat, luni, din nou pronuntarea in cazul recursului formulat de Inspectia Judiciara impotriva deciziei Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii de respingere a actiunii exercitate in legatura cu dialogul pe care…

- Dosarul in care expertul topo Bruj Guțiu Ovidiu și fiul acestuia Bruj Guțiu Ovidiu Dorin au fost trimiși in judecata de Parchetul European pentru infracțiuni de corupție, taraganeaza din cauza ca este purtat de la o instanța la alta. Judecatorii de la Tribunalul București au trimis dosarul la Tribunalul…

- Judecatoarea Ana Maria Chirila, de la Tribunalul Suceava, a fost trimisa in judecata de procurorii Secției speciale de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Alaturi de ea, au fost trimiși in judecata și Mihai Pinzari, zis "Tonici", din Radauți, de la care ar fi ...

- ICCJ obliga Parchetul General sa finalizeze Dosarul Mineriadei din 1990, in care sunt anchetați, printre alții, Ion Iliescu și Petre Roman, pana la finalul lunii iulie. Decizia vine la scurt timp dupa contestațiile depuse de Morosanu Tivilic Marian „Ceaușescu”, Radu Viorel si Asociatia 13-15 iunie…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 11 ianuarie 2024, urmatoarele decrete:Decret pentru numirea doamnei Moraru-Iorga Mihaiela in funcția de procuror-șef al Secției de combatere a corupției din cadrul Direcției Naționale Anticorupție pe o perioada de 3 ani;Decret pentru numirea domnului…

- Magistratul Beatrice Maris a fost presedinte al Sectiei a II a Civile, de Contencios administrativ si fiscal din Curtea de Apel Constanta, ulterior obtinand avansarea la Curtea Suprema. In prezent, magistratul este la pensie.Magistratul Beatrice Maris, fost presedinte al Sectiei a II a Civile, de Contencios…