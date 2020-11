Hackerii din Coreea de Nord încearcă să fure vaccinul anti-Covid Mai multe companii farmaceutice, care dezvolta vaccinuri anti-Covid, au fost ținta unor atacuri cibernetice lansate de hackeri din Coreea de Nord și Rusia. Trei grupari de hackeri, una din Rusia – “Fancy Bear”, și doua din Coreea de Nord – “Zinc” și “Cerium”, au lansat atacuri prin introducerea a milioane de combinații de parole, pentru a putea accesa sistemele informatice ale șapte companii farmaceutice din Canada, Franta, India, Coreea de Sud si SUA, scrie BBC News . Experții in securitate cibernetica nu știu daca atacurile urmaresc sa vada care este stadiul vaccinurilor, sa raspandeasca informatii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

