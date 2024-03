CIA: Retragerea sprijinului SUA pentru Ucraina încurajează China în privința Taiwanului Șeful CIA, William Burns, a transmis Congresului SUA un avertisment: retragerea sprijinului pentru Ucraina incurajeaza ambițiile Chinei fața de Taiwan, iar ordinea mondiala este fragilizata. Directorul Agenției Centrale de Informații (CIA) a SUA subliniaza ca o astfel de decizie va stimula ambițiile liderilor chinezi. Aceștia ar putea decide escaladarea situației din jurul Taiwanului. Impactul intarzierii ajutorului militar Burns a atras atenția asupra importanței ajutorului militar american pentru Ucraina. Orice intarziere ar putea duce la caștiguri teritoriale suplimentare ale Rusiei. Aceste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul discursului sau de astazi privind starea națiunii, președintele american Joe Biden a subliniat importanța sprijinirii Ucrainei in contextul conflictului cu Rusia. Acesta a spus: „ Ucraina il poate opri pe Putin daca ii suntem alaturi și ii oferim armele de care are nevoie”. Biden a accentuat…

- Retorica Occidentului condus de SUA pare sa se schimbe de la „Putin trebuie sa piarda” la „Putin nu trebuie sa caștige”, in timp ce se straduiește sa raspunda așteptarilor Ucrainei in ceea ce privește sprijinul financiar și militar. De asemenea, promisiunile președintelui Biden de a sprijini Ucraina…

- Serviciile de informatii suedeze (SAPO) au avertizat miercuri cu privire la amenintarea teritoriala reprezentata de spionajul rus, in special in Arctica, pe masura ce probabila intrare a Suediei in NATO se apropie, transmite AFP, citat de news.ro. Suedia a pus capat la doua secole de nealiniere solicitand…

- Serviciile de informații occidentale pun la cale o provocare pe teritoriul polonez, pentru care vor fi acuzate Rusia și Belarus, a declarat președintele belarus, Aleksandr Lukașenko, citat de Interfax, conform Rador Radio Romania. „Cunoaștem toate scenariile diverselor tipuri de provocari, ale desfașurarilor…

- "Europa trebuie sa isi intensifice baza industriala... Sunt o transatlanticista convinsa dar, in acelasi timp, trebuie sa construim o Europa puternica si ele merge mana in mana", a declarat von der Leyen intr-un panel la Conferinta de securitate de la Munchen.Ea a spus ca propunerea urmareste sa mareasca…

- "Europa trebuie sa isi intensifice baza industriala... Sunt o transatlanticista convinsa dar, in acelasi timp, trebuie sa construim o Europa puternica si ele merge mana in mana", a declarat von der Leyen intr-un panel la Conferinta de securitate de la Munchen.Ea a spus ca propunerea urmareste sa mareasca…

- Comisia Europeana va prezenta o propunere de strategie industriala de aparare in trei saptamani, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , si va deschide, de asemenea, un birou de inovare in domeniul apararii in Ucraina. „Europa trebuie sa isi intensifice baza industriala… Sunt…

- Comisia Europeana va prezenta o propunere de strategie in domeniul industriei de aparare in trei saptamani, a anunțat sambata, 17 februarie, șefa Comisiei, Ursula von der Leyen, precizand ca Executivul comunitar va deschide, de asemenea, un birou de inovare in domeniul apararii in Ucraina, informeaza…