Ai fi dispus să mori pentru ţara ta? In fata celui mai mare razboi de pe continent european din 1945 incoace, multe tari doresc nu doar sa-si mentina fortele armate, ci sa le si extinda, insa aceasta se dovedeste a fi o sarcina dificila, relateaza The Economist. Fortele armate olandeze numara 49.000 de membri, adica mai putin de o cincime din numarul lor din timpul Razboiului Rece, iar unul din zece posturi este vacant. Anul trecut, inrolarea regulata a adus doar 3.600 din cei 5.000 de soldati noi sperati. Pana in 2030, Germania spera sa isi mareasca efectivele de la 182.000 la 203.000 de soldati, iar Franta de la 240.000 la 275.000.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

