Stiri pe aceeasi tema

- Rețeaua de sanatate Regina Maria, lider in calitatea serviciilor medicale din Romania, anunța achiziția Infomedica Arad, unul dintre furnizorii de top de servicii medicale din... The post REGINA MARIA iși extinde prezența in Arad prin achiziția Infomedica și lanseaza Policlinica Arad appeared first…

- Netanyahu vrea sa dea lovitura finala! A aprobat planurile de atac asupra Rafah, locul in care s-au refugiat un milion de oameniPremierul israelian Benjamin Netanyahu a aprobat planurile pentru un atac asupra Rafah, cel mai sudic oras din Gaza, unde au ajuns peste un milion de persoane stramutate,…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat miercuri acordarea licenței de furnizare a gazelor uneia dintre firmele deținute de omul de afaceri Augustin Oancea. Acesta este unul dintre cei mai mari și influenți jucatori de pe piața energiei electrice și gazelor din Romania,…

- 17 total views Grupul mexican Bimbo, care a cumparat in 2023 Vel Pitar, liderul pietei de panificatie, preia alte sase fabrici din Romania de la familia lui Siminel Andrei, intr-o tranzactie de peste 100 mil. euro. Siminel Andrei, unul dintre cei mai discreti oameni de afaceri autohtoni, este cel care…

- Consiliul Concurenței vrea sa știe care este sursa banilor in posibila achiziție a Telekom Mobile de catre Quantum Projects, companie controlata de Adrian Tomșa, proprietarul grupului media Clever Media. „Conteaza de unde vin banii. Daca banii vin de la un jucator de pe piața este evident ca analiza…

- Cipru intentioneaza sa preia compania CEZ Vanzare SA. ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Premier Energy PLC, Cipru intentioneaza sa preia compania CEZ Vanzare SA”, informeaza autoritatea de concurenta. In Romania, companiile din Grupul Premier sunt active pe piata gazelor naturale,…

- Consiliul Concurentei a anuntat luni ca analizeaza tranzactia prin care Premier Energy PLC, Cipru intentioneaza sa preia compania CEZ Vanzare SA.Cipru intentioneaza sa preia compania CEZ Vanzare SA, potrivit news.ro. ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Premier Energy PLC,…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Premier Energy PLC, Cipru intentioneaza sa preia compania CEZ Vanzare SA.Potrivit unui comunicat din partea Consiliului Concurentei, in Romania, companiile din Grupul Premier sunt active pe piata gazelor naturale, atat in calitate de distribuitor,…