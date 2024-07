Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit surselor oficiale citate de economedia, Consiliul Concurenței a aprobat fuziunea dintre Banca Transilvania și OTP Bank. Odata cu aprobarea tranzacției de catre arbitrul pieței concurențiale din Romania, OTP dispare oficial de pe piața bancara de la noi din țara, iar toate operațiunile instituției…

- Banca Transilvania, cea mai mare banca din Romania, a obtinut avizul Consiliului Concurentei pentru achizitia filialei romanesti a OTP Bank, cea mai mare banca din Ungaria. Pretul total al tranzactiei care urmeaza sa fie platit de Banca Transilvania este de 347,5 milioane de euro.Banca Transilvania…

- Consiliul Concurenței vrea sa afle cum sunt induși in eroare consumatorii, cand cumpara o locuința, sa vada cum au evoluat prețurile pe piața imobiliara, și cum sunt stabilite acestea de dezvoltatori. Autoritatea de concurența a anunțat demararea unui studiu pe piața imobiliara rezidențiala și nerezidențiala…

- ING Bank Romania a informat, luni, clienții bancii, ca se confrunta cu o probleme, in integrarea cardurilor sale in Google Pay, dupa ce aplicația de plata cu cardul virtual de pe telefon va fi scoasa din serviciile bancii, din luna iunie. Problemele au aparut, in momentul in care ING Bank a procedat…

- Marcel Ciolacu i-a luat in vizor pe marii comercianți și producatori care au pacalit clienții din Romania scazand gramajul la produse dupa plafonarea prețurilor, ceea ce a facut ca romanii sa nu mai simta diminuarea costurilor. Premierul Romaniei a anunțat ca atat ANPC, cat și și Consiliul Concurenței…

- Achizitia s a facut pentru suma de 44.580 leiSpitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta a achizitionat servicii de transport si manipulare cadavre cu mijloace autorizate, de la sediile exterioare ale SCJU Constanta si Morga SCJU Constanta.Achizitia s a facut pentru suma de 44.580…

- Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Emma Lambda Limited, Cipru, parte a grupului ceh Emma, preia Stratum Energy Romania LLC, SUA, cu sucursalele și subsidiarele acesteia. Astfel, grupul Emma, care deține mare parte din furnizarea de gaze și electricitate din Romania, iși extinde afacerile…

- Realegerea recenta a lui Alin Burcea ca președinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) este ca și cum criminalul s-a intors la locul faptei sau cum ai vorbi de funie in casa spanzuratului. De ce? Pentru ca Alin Burcea a fost artizanul amendarii de catre Consiliul Concurenței, in 2019,…