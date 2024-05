Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a vorbit despre planurile Guvernului privind plafonarea prețurilor pentru toate alimentele romanești. Astfel, toate produsele autohtone ar urma sa aiba adaosul comercial plafonat la cel mult 20%.

- Plafonarea adaosului comercial la 20% pentru toate alimentele produse in Romania ar putea pune in pericol afacerile micilor comercianți. Deși inițiativa iși propune sa reduca prețurile, in practica i-ar putea afecta negativ producatorii autohtoni, care s-ar putea sa dispara de pe piața. Potrivit unor…

- Referitor la opoziția comercianților romani privind plafonarea adaosului comercial pentru alimentele romanești, la 20%, Marcel Ciolacu spune ca nu crede acest lucru. Liderul PSD afirma ca nu crede ca plafonarea adaosului comercial este vazuta cu ochi rai de catre comercianți și ca extinderea masurii…

- Implementarea acestei masuri ar permite romanilor sa aiba acces la produse romanești la prețuri corecte, beneficiind in special persoanele cu venituri mici și medii. The post PLAFONAREA ADAOSULUI COMERCIAL Schimbari majore in industria alimentara din Romania first appeared on Informatia Zilei .

- Adaosul comercial nu va putea depasi 20% la alimentele romanesti. Se pregateste o noua ordonanta privind plafonarea adaosului comercial. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat miercuri ca noua Ordonanta privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de baza va fi finalizata in doua saptamani…

- „Sigur ca il vom vedea anul acesta, se lucreaza la acest proiect. In momentul de fata stim foarte bine ca ordonanta privind plafonarea adaosului comercial a fost prelungita de catre Parlamentul Romaniei pana pe 31 decembrie – si le multumesc colegilor pentru ca si astazi vedem o scadere a inflatiei…

- „Un exemplu ca Ordonanța privind plafonarea adaosului comercial funcționeaza este și faptul ca oamenii din Ungaria vin sa cumpere alimente din Romania pentru ca sunt mai ieftine”, spune ministrul Agriculturii, Florin Barbu. „Un exemplu ca Ordonanța privind plafonarea adaosului comercial funcționeaza…

- „In momentul de fata, pana pe 31 decembrie, ordonanta privind plafonul adaosului comercial a fost transpusa de Parlament in lege. Este in derulare, in momentul de fata, un proiect legislativ pe care impreuna cu colegii mei de la Ministerul Agriculturii vrem ca toate produsele agroalimentare care sunt…