Grupul Premier Energy PLC preia linia de afaceri a trei centrale eoliene din Moldova

- In ciuda dificultaților din viața personala, Dumitru Viorel Focșa, lider al Partidului Romania Mare (PRM), reușește sa extinda influența formațiunii politice la nivel național. Recent, Focșa a anunțat pe Facebook ca Larisa Enache, deputat AUR din Vaslui, s-a alaturat PRM-ului. „Am fost chemați la sediul…

- Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Abatorul Periș S.A. intenționeaza sa preia companiile Almado Total Distribution S.R.L., Cathedral Distribution S.R.L. și Policalița S.R.L In urma acestei ințelegeri, Abatorul Periș S.A., cel mai mare procesator de carne de porc din sud-estul țarii,…

- Autostrada Unirii A8, un proiect ambițios care va conecta Moldova cu Transilvania, prinde contur cu semnarea contractului pentru proiectarea și execuția Lotului 2, zona montana. Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a dezvaluit detalii impresionante despre acest nou…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Revaty Limited, Cipru si Tradeflax Limited, Cipru, intentioneaza sa preia Thermotop Technology SRL”, anunta autoritatea de concurenta. Thermotop Technology S.R.L. nu a avut pana la momentul notificarii tranzactiei nicio activitate economica si nu…

- Consiliul Concurenței a anunțat, astazi, ca a autorizat tranzacția prin care First Bank urmeaza sa fie preluata de catre Intesa Sanpaolo Bank. Intesa Sanpaolo SpA este activa in principal in domeniul financiar-bancar, fiind societatea-mama a grupului Intesa Sanpaolo. Grupul Intesa este prezent in Romania…

- Unul dintre cele mai mediatizate flagrante DNA, cel din dosarul de corupție al fostului președinte CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, pare sa se transforme intr-un eșec pentru procurorii anticorupție. Dosarul, in care Dumitru Buzatu este acuzat ca a pretins și a primit mita de la un om de afaceri, și care a…

- Grupul Premier Energy PLC a achiziționat prin Alive Wind Power One trei centrale eoliene și patru locații suplimentare cu componente deja executate, toate situate pe raza Dranceni (județul Vaslui).

- Realegerea recenta a lui Alin Burcea ca președinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) este ca și cum criminalul s-a intors la locul faptei sau cum ai vorbi de funie in casa spanzuratului. De ce? Pentru ca Alin Burcea a fost artizanul amendarii de catre Consiliul Concurenței, in 2019,…