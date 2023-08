„CNAIR a semnat astazi contractul pentru finalizarea lucrarilor pe Tronsonului 1 al Drumului Expres Craiova – Pitesti! Valoarea contractului, finantat din Fonduri Europene Nerambursabile, este de 439,29 milioane lei (fara TVA). Asocierea turco – romana trebuie sa finalizeze lucrarile pe cei 17,7 km in 18 luni. Iar, conform contractului, lucrarile vor avea o garantie de 10 ani. La momentul rezilierii contractului anterior, stadiul lucrarilor era, in decembrie 2022, de 56,07%. In momentul finalizarii, tot DEx 12 (Craiova-Pitesti) va avea o lungime de peste 121 de km”, a scris Sorin Grindeanu, marti…