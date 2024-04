Stiri pe aceeasi tema

- Directorul CNAIR, Cristian Pistol anunta, sambata, ca stadiul lucarilor la tronsonul 4 al Drumului Expres Craiova-Pitesti a ajuns la 48%, transmite News.ro. Citește și Banii Mioveniului – ingropati de grandomania primarului Georgescu in proiecte suspectate de coruptie in Magdacesti, Republica Moldova…

- „Mobilizare buna pe santierul drumului expres Braila-Galati! Lucrarile au ajuns la un stadiu fizic de 80%, iar constructuctorul roman (Spedition UMB) monteaza grinzi la structura complexa de pe traseul drumului expres. Aceasta structura, formata dintr-un viaduct care traverseaza denivelat calea ferata…

- Lucrarile la drumul expres Braila Galati au ajuns la un stadiu fizic de 80 iar constructia trebuie finalizata pana la sfarsitul acestui an, a anuntat, sambata, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, potrivit Agerpres."Mobilizare buna pe…

- Ion Minzina: In toamna este gata tronsonul IV al Drumului Expres Pitești – Craiova! Tronsonul IV al Drumului Expres Pitești – Craiova va fi gata in luna octombrie a anului in curs, conform ministrului social-democrat al Transporturilor, Sorin Grindeanu. Acest lot dintre Colonești și Oarja se intinde…

- „Circulatia pe DEx 16 (Oradea- A3) se deschide luna aceasta (martie 2024)! Pe cei 18,96 de km lucrarile au ajuns la 96%. Proiectul cu o valoare de 545,9 milioane de lei (fara TVA), finantat prin Fonduri Europene Nerambursabile, a fost construit in termenul contractual”, a scris Cristian Pistol, luni…

- ”Firma SPECIALIST CONSULTING SRL a castigat contractului pentru elaborare Studiului de Fezabilitate necesar construirii celor doua noduri rutiere de descarcare de pe Drumul Expres Craiova – Pitesti (DX12) pe DN65 (Colonesti), judetul Olt si DJ659 (Suseni), judetul Arges. Contractul are o valoare de…

- Pe Autostrada Sibiu-Fagaraș se executa foraje geotehnice pe mai multe tronsoane, transmite CNAIR. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere ( CNAIR ) a postat sambata imagini de pe viitoarea autostrada Sibiu-Fagaraș (A13), de pe tronsoanele 3 și 4, unde se executa foraje geotehnice.…

- Grindeanu a aratat, luni, intr-o postare pe Facebook, ca in 1 februarie incepe proiectarea Sectiunii 3 a A8 (Leghin-Targu Neamt). ”Aceasta etapa va dura 6 luni si va fi urmata de constructia propriu-zisa care va avea o durata de 24 de luni, potrivit Ordinului de Incepere emis de CNAIR. Constructorul…