- „Mobilizare buna pe santierul drumului expres Braila-Galati! Lucrarile au ajuns la un stadiu fizic de 80%, iar constructuctorul roman (Spedition UMB) monteaza grinzi la structura complexa de pe traseul drumului expres. Aceasta structura, formata dintr-un viaduct care traverseaza denivelat calea ferata…

- ”Aktor a inceput astazi montarea grinzilor pasajului de la nodul dintre A0 si A1. In acest moment sunt lansate cele 3 tabliere ale deschiderii 3 (pe calea 1) a pasajului situat pe lotul 3 al A0 Sud. Maine, constructorul grec continua montarea tablierului metalic pe deschiderea 3 de pe calea 2”, anunta,…

- Irinel Ionel Scriosteanu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a prezentat stadiul lucrarilor la Autostrada Moldoveni, lotul Mizil – Pietroasele. Pe șantier se lucreaza atat la corpul autostrazii, cat și la structuri (poduri și pasaje), iar stadiul lucrarilor este urmatorul: au fost finalizate…

- ”Patronii teraselor Kayo, It Cucina, Nuba, HiroBay, Taverna Racilor, Stadio si Il Locale au ridicat constructii fara autorizatie pe malul lacului Herastrau. La solicitarea noastra, Politia Locala a Municipiului Bucuresti, singura institutie care are competenta sa faca astfel de verificari in zonele…

- ”Am verificat astazi lucrarile pe cele 2 loturi ale A0 Sud care urmeaza sa fie finalizate anul acesta. Pe cei 16,93 de km ai Lotului 1 (Glina-Vidra) lucrarile executate de antreprenorul turc au ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 85%. In functie de ritmul de lucru si de conditiile meteorologice,…

- Pe Autostrada Sibiu-Fagaraș se executa foraje geotehnice pe mai multe tronsoane, transmite CNAIR. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere ( CNAIR ) a postat sambata imagini de pe viitoarea autostrada Sibiu-Fagaraș (A13), de pe tronsoanele 3 și 4, unde se executa foraje geotehnice.…