- Lucrarile la drumul expres Braila Galati au ajuns la un stadiu fizic de 80 iar constructia trebuie finalizata pana la sfarsitul acestui an, a anuntat, sambata, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, potrivit Agerpres."Mobilizare buna pe…

- „Construirea primei sectiuni de pe traseul Autostrazii Nordului (A14) are finantare asigurata! Am aprobat astazi, in sedinta de Guvern, indicatorii tehnico-economici pentru Varianta de ocolire Gura Humorului (judetul Suceava), care va fi construita la profil de autostrada. Valoarea totala estimata a…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a emis, recent, decizia de expropriere pentru imobilele proprietate privata care constituie coridorul pentru drumul expres Arad-Oradea.

- ”Maine la ora 15.00 se deschide Drumul Expres care asigura legatura dintre Centura Oradea si A3 (Autostrada Transilvania)! Constructia celor 19 km ai acestui drum a fost finantata prin POIM”, a scris, miercuri, pe Facebook, Cristian Pistol. Directorul general al CNAIR a prfecizat ca, in viitor, acest…

- In vizita pe santierul centurii sud a municipiului Timisoara, Sorin Grindeanu a fost insotit de presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, si premierul Marcel Ciolacu. ”Fata de acum o luna, lucrarile au inaintat, ne aflam la 71%, probabil in martie vom ajunge la 75%. La final de iulie-august sa terminam…

- Ordinul de incepere a lucrarilor de modernizare a drumului nationa DN 73, intre Brasov si Fundata, a fost emis luni, constructorul finalizand deja organizarea de santier, a anuntat Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov, intr-o postare pe Facebook, transmite Agerpres. Conform sursei citate,…

- Antreprenorul care executa lucrarile pe tronsonul 1 al DEx12 a revenit in șantier. In aceasta perioada se executa lucrari de armare, cofrare și betonare la toate structurile. De asemenea, se face aprovizionarea materiale de umplutura, potrivit unei postari pe facebook a Companiei Nationale de Administrre…

- Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR , Cristian Pistol, a anuntat pe pagina sa de Facebook ca pe data de 15 martie vor incepe lucrarile pentru proiectarea si executia Sectiunii Suplacu de Barcau ndash; Chiribis, a Autostrazii Transilvania "Pentru…