Grație ADN-ului, o echipă de cercetători a stabilit cum arăta un om prins de erupția Vezuviului Lumea, fara indoiala, a evoluat. Tehnica a evoluat și ea. Știința, de asemenea. Nu doar ca omul s-a dus pe Luna ori face operații complicate pe creier. Dar poate sa știe acum ce și cine era un om de acum doua mii de ani. Ba, și de ce boli suferea. Și asta pentru ca, tot vorbeam despre evoluție, s-a inventat ADN-ul. Pe baza lui, cercetatorii pot sa afle date extrem de importante despre popoarele vechi ale lumii. Cum Imperiul Roman, intins și ca timp, și ca suprafața, a inclus mai multe culturi, mai multe popoare, mai multe dogme, specialiștii și-au indreptat atenția catre teritoriile acestuia.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

