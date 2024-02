La o școala din Targu Mureș sunt șapte cazuri suspecte de scarlatina, pentru care se așteapta rezultatele de laborator, a anunțat dr. Iuliu Moldovan, directorul Direcției de Sanatate Publica (DSP) Mureș. „Pana in acest moment avem sapte cazuri posibile de scarlatina intr-o unitate scolara, un posibil focar, fiind patru cazuri intr-o clasa, doua in alta clasa si unul in alta clasa. Au fost diagnosticate cu test rapid. Pentru a avea certitudine, e nevoie de test de evidentiere a streptococului prin exudat faringian si cultura bacteriana. E in desfasurare si o ancheta epidemiologica”, a declarat…