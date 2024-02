Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles a fost fotografiat intalnindu-se cu prim-ministrul Rishi Sunak. Este pentru prima data cand este vazut la munca, dupa diagnosticul de cancer, potrivit jurnalul.ro. Monarhul i-a strans mana lui Sunak la sosirea acestuia pentru audiența de la Palatul Buckingham, miercuri dupa-amiaza. “Ma…

- Dupa ce a fost diagnosticat cu cancer, Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a ieșit intr-un loc cu totul și cu totul special. Iata unde s-a dus monarhul britanic imediat dupa ce Palatul Buckingham a anunțat ca el se confrunta cu grave probleme de sanatate!

- Cu ocazia implinirii a 50 de ani de la independenta Grenadei, tara din Caraibe care face parte din Commonwealth, regele Charles al III-lea a transmis joi un mesaj referitor la acest "eveniment istoric"."Nu pot decat sa-mi cer scuze ca nu pot fi alaturi de voi in persoana pentru a sarbatori acest eveniment…

- Palatul Buckingham a anunțat, luni, ca Regele Charles a fost diagnosticat cu cancer. Medicul și filozoful francez Nostradamus ar fi facut o predicție despre monarhul britanic in urma cu peste 400 de ani.

- Regele Charles a fost vazut in public marți (6 februarie) pentru prima data de cand s-a dezvaluit ca a fost diagnosticat cu o forma de cancer, potrivit Reuters. Palatul Buckingham a anunțat luni (5 februarie) ca Charles, in varsta de 75 de ani, aflat pe tron de mai puțin de 18 luni de la moartea […]

- Regele Charles a fost internat recent in spital pentru o afecțiune cu care se confrunta la prostata, insa medicii au descoperit o boala mult mai cumplita. Anunțul facut de oficialii de la Palatul Buckingham, in randurile urmatoare. Regele Charles al III-lea, diagnosticat cu cancer Monarhul in varsta…

- Astazi, Palatul Buckingham a anunțat ca Regele Charles al III-lea a fost diagnosticat cu o forma de cancer, dar nu este vorba despre cel de prostata, așa cum s-a speculat, au mai transmis reprezentanții. Nu este primul caz de acest fel in interiorul Familiei Regale a Marii Britanii, asta dupa ce și…

- Regele Charles a fost diagnosticat cu o forma de cancer, a anuntat luni, 5 februarie 2024, Palatul Buckingham, precizand ca nu este vorba de cancer de prostata, dar a fost descoperit in timpul operatiei sale pentru prostata marita, informeaza BBC. Regele Charles, diagnosticat cu cancer Regele Charles…