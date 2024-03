Cât de periculoase sunt, de fapt, băuturile dietetice. Boala perfidă declanșată de consumul acestora Consumul a doi litri sau mai mult pe saptamana de bauturi indulcite artificial crește cu 20% riscul unei batai neregulate a inimii, numita fibrilație atriala, in comparație cu persoanele care nu beau nimic, a constatat un nou studiu citat de CNN .Cunoscuta sub numele de fibrilație atriala, fibrilația atriala este o bataie neregulata a inimii, descrisa adesea de multe persoane care sufera de fibrilație atriala ca un “tremur”, “flutter” sau “flip-flop” al inimii in piept.Consumul unui numar similar de bauturi cu adaos de zahar a crescut riscul de apariție a acestei afecțiuni cu 10%, in timp ce consumul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Diagnosticul de cancer al regelui Charles al III-lea ar putea sa ii apropie mai mult pe membrii familiei regale britanice, a declarat fiul sau instrainat, printul Harry, intr-o emisiune matinala de televiziune din Statele Unite, informeaza Reuters, citata de Agerpres.

- Diagnosticul de cancer al Regelui Charles al III-lea ar putea sa ii apropie mai mult pe membrii Familiei Regale britanice, a declarat fiul sau instrainat, printul Harry, intr-o emisiune matinala de televiziune din Statele Unite, informeaza Reuters.

- Fostul pilot Titi Aur, specialist in conducere defensiva, personaj extrem de respectat in breasla, a avertizat pentru cititorii Gazetei Sporturilor asupra unuia dintre principalele riscuri la care se expun șoferii: vorbitul la telefon in timpul condusului, o greșeala care, potrivit studiilor din Statele…

- Transplant partial a dat rezultatele pe care cercetatorii le asteptau de mai mult de un an: valve si artere functionale cresc odata cu pacientul pediatric, asa cum a presupus echipa de pionierat care a realizat procedura la Clinica americana Duke.Procedura a fost efectuata in primavara anului 2022,…

- Femeile și barbații din Danemarca au ajuns in fruntea listei celor mai mari consumatori de alcool in exces intr-un nou raport de sanatate al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE), citat de Euronews. Aproximativ 37% dintre adulții din Danemarca au declarat ca au consumat alcool…

- Statele Unite au anunțat in mod unilateral extinderea platoului sau continental - continuarea teritoriului terestru al țarii sub apa. Potrivit Bloomberg, aceasta se intinde pe o suprafața de aproximativ un milion de kilometri patrați, de doua ori mai mare decit California, și este situata in principal…

- Dinu Ghezzo a venit pe lume in anul 1941, pe 2 iulie. Este originar din Tuzla, judetul Constanta In 1969, a emigrat in Statele Unite ale Americii, iar peste patru ani devenea doctor in compozitie la UCLA University of California, Los Angeles, S.U.A Dinu Ghezzo a venit pe lume in anul 1941, pe 2 iulie.…