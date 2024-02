Actualitate medicală/ Au fost descoperite 275 de milioane de variante genetice complet noi Un studiu care a analizat codul genetic al unui sfert de milion de voluntari americani a descoperit peste 275 de milioane de variante complet noi care ar putea contribui la explicarea motivelor pentru care unele grupuri de persoane sunt mai predispuse la boli decat altele, au raportat cercetatorii din Statele Unite, informeaza Agenția Reuters, preluata de Agerpres. Datele privind secventierea intregului genom uman de la o gama larga de americani au ca scop acoperirea lacunelor istorice de diversitate din seturile de date genomice existente, concentrandu-se pe grupuri anterior subreprezentate.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

