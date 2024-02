Georgia appoints critic of West as PM

Stiri pe aceeasi tema

- 10 hoți inarmați cu Kalașnikov au atacat un convoi care transporta valori importante in Sardinia și au luat cu 4 milioane de euro, scrie presa italiana. Attacco tipo Narcos. La nuova frontiera sarda, armi, diversi arsenali, commandos in pieno giorno.https://t.co/b4JF7GehSJ — Ferula✴️ (@Ferula18) January…

- China is launching an anti-dumping investigation into liquor products like brandy from the European Union as trade tensions between Beijing and Brussels intensified. European liquor stocks declined, according to Bloomberg. The investigation will focus on brandy products that come in smaller than 200…

- The foreign affairs committee of the Turkish parliament on Tuesday gave its approval for Sweden to join NATO, reported Turkey‘s Anadolu news agency, according to Politico. This brings Sweden a step closer to joining the Western military alliance. It also comes after Turkish President Recep Tayyip Erdogan…

- United Nations Secretary-General Antonio Guterres invoked Article 99 of the U.N. Charter for the first time in more than 30 years to call on the Security Council to intervene in the war in Gaza, in a move that was backed by EU foreign policy chief Josep Borrell, according to Politico. In a letter on…

- France‘s Finance Minister Bruno Le Maire warned that Paris will oppose a reform of EU spending rules if it doesn’t give capitals more space to invest in the green transition and in defense, according to Politico. “We’re not going to be told ‘look, you’ve got to get your public finances back on track…

- French President Emmanuel Macron said Israel “must more precisely define” what it seeks to accomplish in its war on Hamas as the full elimination of the Palestinian militant group would take a decade, according to Politico. “We are at a moment when Israeli authorities must more precisely define their…

- Israelul și Hamas au convenit sa prelungeasca armistițiul temporar cu o zi suplimentara joi, in timp ce doi barbați inarmați au ucis trei persoane intr-un schimb de focuri in Ierusalim, potrivit Politico. Incetarea focului – care fusese deja prelungita cu doua zile la inceputul acestei saptamani – urma…

- Primii prizonieri deținuți de gruparea militanta palestiniana Hamas urmeaza sa fie eliberați vineri dupa-amiaza in cadrul unui schimb de prizonieri, in condițiile in care acordul de incetare a focului de patru zile cu Israelul a intrat in vigoare la ora locala 7.00 (6.00 CET), potrivit Politico. BBC…