- Fost șef al SRI, Eduard Hellvig iese din cand in cand la rampa. Printre subiectele abordate s-au numarat Rusia, Anul Dragonilor, Cuza sau coloșii industriali din comunism. Cea mai recenta tema? Consilierii personali despre care spune intr-un text postat pe Linkedin ca sunt „specialiștii in toate, cunoscatori…

- In ultima luna, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș” s-au inregistrat patru cazuri de malarie severa, la pacienți care au calatorit recent in Zanzibar. Specialiștii avertizeaza in legatura cu importanța realizarii tratamentului impotriva malariei atunci cand aveți programate…

- Fostul vicepremier pe siguranța naționala, Gabriel Oprea, a devenit vedeta pe internet dupa ce a raspuns la una din intrebarile moderatoarei Denise Rifai, la Kanal D: „Va dau lacrimile la pensat?”. Nu numai ca nu-i dau lacrimile la pensat, dar Oprea spune ca folosește un șampon special „pentru par…

- Oil futures rose more than $1 on Monday, extending gains on the prospect of OPEC+ deepening supply cuts to shore up prices after four weeks of decline on demand worries and concern over Middle East supply disruption owing to the Israel-Hamas conflict, according to Reuters. Brent crude futures rose…

- Autorul unui accident rutier mortal produs pe fondul starii avansate de ebrietate a fost condamnat de judecatori suceveni la aproape 4 ani de inchisoare. Acesta a provocat accidentul mortal la cateva zile dupa ce a intrat in vigoare modificarea legislativa prin care cei care comit un accident soldat…

- Finland‘s coast guard said on Thursday that Russia has completed repairs of a Russian Baltic Sea telecoms cable that was damaged six weeks ago around the same time that a gas pipeline and other communications cables were broken, according to Reuters. Finnish and Estonian investigators have said they…

- The British government has lost a Supreme Court fight over its plan to deport asylum seekers to Rwanda, dealing a major blow to Prime Minister Rishi Sunak and emboldening Conservative critics on his right, according to Politico. The UK’s final court of appeal on Wednesday dismissed a challenge by the…

- The euro zone economy contracted marginally quarter-on-quarter in the third quarter, a new estimate confirmed on Tuesday, underlining expectations of a technical recession if the fourth quarter turns out equally weak, but employment still rose, according to Reuters. The European Union’s statistics office…