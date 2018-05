Stiri pe aceeasi tema

- Fostul judecator al Curtii Constitutionale Toni Grebla a fost achitat vineri de Inalta Curte de Casatie si Justitie. In acelasi dosar, au fost achitati si oamenii de afaceri Ion Bircina si Mihai Prundianu, dar si Gheorghe Grecu si Victor Dolghi. Instanta a decis si ridicarea sechestrului…

- Dosarul in care DNA Ploiești a trimis-o in judecata pe fosta șefa a Direcției IT din ANAF a fost desființat de Tribunalul Bucuresti. Judecatorii Tribunalului București au anulat mai multe documente dintr-un dosar instrumentat de structura de elita a DNA, condusa de Lucian Onea și unde a activat procurorul…

- Inalta Curte de Casație și Justiție ii obliga pe procurorii DNA sa dea o soluție in dosarul in care fostul șef al serviciului secret al MAI, Rareș Vaduva, este cercetat de doi ani. Judecatorii supremi au dispus, printr-o decizie luata vineri, ca procurorii DNA sa finalizeze dosarul 280/P/2016 in termen…

- Curtea de Apel Ploiesti a demontat un dosar facut de „unitatea de elita” a DNA, serviciul teritorial de la Ploiesti, condus de Lucian Onea, dispunand achitarea fostului judecator Stefan Fieraru de la aceeasi instanta, in prezent avocat, acuzat de un pretins trafic de influenta, scrie Lumea Justiției.…

- Un nou termen in dosarul in care sunt judecați fostul judecator al Curții Constituționale, Toni Grebla, finul sau, Ion Bircina și alți trei inculpați, a avut loc miercuri, la Inalta Curte de Casație și Justiție a Romaniei. Instanța suprema a prelungit suspansul. „Proroga pronuntarea asupra…