ForMin Aurescu: Romania will soon reopen Embassy in Kyiv

The Romanian authorities have decided to reopen the Embassy in Kyiv, the Minister of Foreign Affairs, Bogdan Aurescu, announced on Twitter on Tuesday.

- Romania a decis sa iși redeschida ambasada de la Kiev, a anunțat, marți, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu. Reluarea efectiva a activitații va avea loc imediat dupa ce pregatirile tehnice și de securitate necesare vor fi finalizate, a precizat acesta intr-o postare pe Twitter. Majoritatea statelor…

- Romanian President Klaus Iohannis announced on Tuesday that Romania fully supports the integration of Ukraine, Republic of Moldova and Georgia into the European Union (EU), according See News. “The place of these partners of the EU is within the European family, and Romania will do its best for this…

- Consiliul Europei a decis, vineri dupa-amiaza, suspendarea apartenentei Rusiei la structuri ale organizatiei, dar nu excluderea. „Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, la inițiativa Ucrainei și Poloniei, a lansat procedura de suspendare a calitații de membru al Rusiei la Consiliul Europei. Decizia…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut, joi, o convorbire telefonica, despre situatia din Ucraina, cu omologul sau, premierul ucrainean Denys Shmyhal. Prim-ministrul a trasmis, intr-un mesaj pe Twitter, ca Romania isi ajuta vecinii si sprijina independenta si suveranitatea Ucrainei. „Solidaritate si sprijin…

- Romania‘s economy rose by 5.6% in 2021, after decreasing by 3.7% in the previous year, flash data from the country’s National Institute of Statistics (INS) showed on Tuesday, according to See News. In the fourth quarter alone, Romania’s gross domestic product (GDP) rose 2.2% year-on-year, following…

- The National Bank of Romania announced on Tuesday that its foreign exchange reserves excluding gold, rose by E2.63 bln to E43.106 bln at the end of January, compared to the previous month, according to a press release. “Foreign exchange inflows amounted to E5.152 bln representing changes in credit…

- The Romanian government approved on Tuesday the revised ‘cap and subsidy’ scheme for residential and industrial energy consumers to be enforced from February 1 until the end of March, according to Romania-Insider. The new scheme envisages lower cap prices for electricity and natural gas and for households,…