Fermierul Călin Muscă din Arad a luat deținuți să muncească în abator. Cazarea, la fermă Cum asigurarea forței de munca este o problema in Romania, un crescator cunoscut de porci din Vestul țarii a luat decizia de a apela la deținuții de la Penitenciarul Arad, carora le ofera locuri de munca in abatorul unitați. Ferma de porci unde sunt cazați mai mulți deținuți aduși de la Arad se afla la aproximativ 20 de kilometri distanța de municipiul Arad, la granita cu Ungaria, respectiv in localitatea Variasu-Mare, și aparține firmei Porkprod, al carei proprietar este Calin Musca, baiatul fermierului Dimitrie Musca, fondatorul CAI Curtici. Informația ne-a fost confirmata chiar de catre Dimitrie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Arad au blocat intrarea in tara, prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, a patru automarfare incarcate cu peste 67 de tone de deseuri aduse din Germania, pentru ca soferii nu aveau documente legale, potrivit Agerpres.Soferii sunt din Romania, Ucraina si Ungaria si transportau,…

- Penitenciarul Arad a deschis o sectie externa cu 30 de locuri la o ferma de porci aflata la aproximativ 20 de kilometri de municipiul Arad, la granita cu Ungaria, respectiv in localitatea Variasu-Mare, unde vor lucra si vor locui permanent doar detinuti care erau repartizati la regimul semi-deschis…

- Penitenciarul Arad este al patrulea din țara care implementeaza un astfel de parteneriat public-privat. Secția are 30 de locuri de cazare pentru persoanele private de libertate, custodiate in regim semideschis.

- Wizz Air va plati inca 1,2 milioane de lire sterline pasagerilor pentru a incheia acțiunea de control a autoritații de reglementare a aviației din Marea Britanie. Compania Wizz Air Holdings Plc va plati o suma suplimentara de 1,2 milioane de lire sterline (1,4 milioane de euro) catre clienți ca despagubire,…

- Luptatorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale – DGPMB au intervenit in cazul femeii sechestrate de un fost polițist. Salvatorii au patruns in imobil și l-au imobilizat pe barbatul care ținea o femeie captiva de ore bune, in locuința acesteia, din Capitala. „Acum scurt timp, luptatorii Serviciului pentru…

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac si Nadlac II au depistat 50 de cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei TIR uri.In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, s au prezentat…

- Romania este o importanta piața de desfacere pentru producatorii de carne din Ungaria, fie ca este vorba de porc sau de pasare. La porc, de exemplu, ungurii vin cu cel mai mic preț, cu mult mai bun fața de cel din UE sau de oferta locala. Concurența ungurilor se simte in special in partea de Vest a…

- Un barbat roman in varsta de 31 de ani s-a prezentat vineri seara, pe 17 noiembrie, la secția de poliție din Poing, exprimandu-și ingrijorarea pentru soția sa, care, fiind și ea romanca, nu mai raspundea la apelurile telefonice. Informația a fost furnizata de Poliția germana și preluata de tabloidul…