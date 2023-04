Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Premierul Nicolae Ciuca i-a cerut in cadrul intalnirii de ieri, de la Palatul Victoria, ministrului Agriculturii sa ia masuri urgente pentru a a veni in sprijinul fermierilor romani. Premierul i-a cerut lui Petre Daea „soluții urgente la problemele cu care se confrunta fermierii și procesatorii,…

- Fermierii romani au ieșit in strada sa iși faca cunoscute nemulțumirile cu privire la importul de cereale din Ucraina. Dimitrie Musca, unul dintre cei mai cunoscuți agricultori din Romania, cere in mod indirect demisia ministrului Agriculturii și il numește pe Dae ...

- “Am discutat aseara cu comisarul european pentru Agricultura si dezvoltare rurala Janusz Wojciechowski despre problema despagubirilor ridicole primite de fermierii romani afectati de importurile de cereale din Ucraina. (…) Ajutorul deja decis, de 10 milioane de euro pentru fermierii romani, mult mai…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a afirmat, sambata, la Prima TV, ca nu este vina ministrului Agriculturii, Petre Daea, ca a crezut in bunul simț și in buna credința a reprezentantilor Comisiei Europene cu care a negociat compensatiile pentru fermieri. Tudose a precizat ca ministrul Daea a transmis…

- Președintele Klaus Iohannis a criticat, joi, Comisia Europeana pentru nivelul mic al despagubirilor acordate fermierilor romani afectati de afluxul de cereale din Ucraina, spunand ca Romania a facut „sacrificii imense” pentru a ajuta Ucraina sa-și exporte granele. Klaus Iohannis a mai spus ca „este…

- USR a depus vineri solicitare oficiala pentru revocarea din funcție, de catre Parlament, a actualei conduceri a ASF, care „a privit pasiva cum milioane de romani au fost pagubiți de companiile de asigurari”. In schimb, PSD propune intrarea unui nou asigurator pe piața, susținut financiar de stat, dar…

- Comisia Europeana a propus joi prelungirea cu un an a suspendarii taxelor la import, a contingentelor si a masurilor de aparare comerciala (cunoscute sub denumirea de "masuri comerciale autonome") aplicabile exporturilor ucrainene catre Uniunea Europeana, ca masura de sprijin pentru Ucraina si economia…

- Fermierii vor avea la dispozitie 500 de milioane de lei in cadrul schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina folosita in agricultura, a anuntat, joi, in sedinta de guvern, premierul Nicolae Ciuca. „In ceea ce priveste continuarea programului de ajutor de stat pentru reducerea accizei…