Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea care modifica un alineat din ordonanta Guvernului 43/1997 privind regimul drumurilor, transmite Administratia Prezidentiala. Legea are ca obiect de reglementare modificarea art.27 alin.(4) din Ordonanta Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in scopul interzicerii amplasarii mijloacelor de publicitate sau reclama in curbe si