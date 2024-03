Legea care modifica regimul juridic al prosumatorilor ar putea intra in vigoare intr-o luna, in prezent aflandu-se in dezbatere parlamentara, a declarat, marti, presedintele Comisiei pentru energie, infrastructura energetica si resurse minerale din Senatul Romaniei, Lorant Antal. Presedintele Klaus Iohannis a transmis Senatului, la finalul lunii trecute, o cerere de reexaminare a legii care modifica regimul juridic aplicabil prosumatorilor. Actul normativ modifica Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, precum si art. 319 alin. (10) lit. d) din legea nr. 227/2015 privind…