Falsa problemă a lipsei forței de muncă de Octavian Badescu Peste tot auzim vaicareli: “nu mai are cine sa munceasca”, “am comenzi si nu mai am cu cine sa lucrez”, “sunt nevoit sa import muncitori” samd. Problema este – in opinia mea – gresit pusa. In primul rand, nu stiu de ce atata vaiete, cumva “accesul la forta de munca” e vreun “drept al omului”? Vrei sa faci ceva – fa tu! Vrei sa faci mai mult decat poti singuri, ia-ti asociati. Nu ai angajati, ofera mai mult! Nu poti, angajeaza-te sau nu! Munca este o resursa, timpul oamenilor, abilitatile si cunostintele lor – toate sunt “resurse” si atunci cand proprietarul lor le ofera cuiva,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

