Ministrul german al Economiei: „Ne lipsesc mâini și creiere” Ministrul german al Economiei, Robert Habeck, a tras un semnal de alarma privind cea mai mare provocare cu care se confrunta economia țarii: lipsa acuta a forței de munca. In contextul in care guvernul german și-a revizuit in scadere previziunile de creștere pentru acest an la 0,2%, deficitul de forța de munca este vazut ca principalul obstacol in calea redresarii economice. Cu peste 700.000 de locuri de munca neocupate, Germania se confrunta cu o scadere semnificativa a potențialului sau de creștere economica, de la aproximativ 2% in anii ’80 la doar 0,7% in prezent. Fara soluții eficiente, acesta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

