Expozitia „Romanian Kitsch Museum”, deschisa publicului gratuit in mall-ul AFI Cotroceni din Bucuresti, a incadrat la categoria kitsch vesmintele aurii ale preotilor, crucifixurile, cutia milei, calendarul ortodox și multe altele. Muzeul Kitsch-ului este un demers artistic gazduit in aceasta perioada in AFI Cotroceni. „Din pacate, unele secțiuni ale expoziției au fost interpretate intr-o maniera eronata și tocmai datorita faptului ca, pentru noi, experiența și siguranța clienților in mall sunt prioritare, am decis sa retragem acele exponate care au starnit dezbateri”, specifica reprezentanții…