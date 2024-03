Incredibil. Ligia Deca a impus un preot ortodox la șefia Colegiului German Goethe din București Scandalul de la Colegiului German Goethe din București este departe de a fi incheiat, iar masura ministrului Educației, Ligia Deca, de numire a unei noi echipe de conducere a tensionat și mai mult atmosfera in aceasta unitate de elita a invațamantului romanesc. Dupa ce mai mulți parinți au reclamat bullyingul venit din partea unor cadre didactice ale Colegiului German Goethe din București asupra elevilor, ministrul Educației, Ligia Deca, a trimis in luna ianuarie Corpul de Control pentru verificari. In urma verificarilor repetate, adica de doua ori, conducerea colegiului formata din profesoarele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

