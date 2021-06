EURO 2020 | Spania – Croația 5-3. Cel mai frumos meci de la Campionatul European Spania a invins Croația in optimile EURO 2020, scor 5-3, luni seara la Copenhaga. Spaniolii se califica in sferturi dupa cel mai frumos meci inregistrat pana acum la Campionatul European. Meciul a inceput cu un autogol al Spaniei. In minutul 20, Pedri a vrut sa paseze catre portarul propriu, dar Unai Simon a facut gafa campionatului și a ratat intercepția mingii care a ajuns in plasa. ???? pic.twitter.com/FUC4cKfkE7 — Voltriixz ???????? (@Voltriixz_) June 28, 2021 Croații au stat in avantaj doar 18 minute, pentru ca spaniolii au restabilit egalitatea prin Sarabia. Prima parte a meciului s-a terminat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

