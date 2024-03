Cocaina și canabis in Mehedinți Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Mehedinți au dispus, in doua cauze penale, reținerea a 4 inculpați și masura controlului judiciar fața de un inculpat, cercetați pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și trafic de droguri de mare risc. Din cercetarile efectuate in prima cauza, avand ca obiect infracțiunile de trafic de droguri de risc și mare risc, s-a reținut ca, in perioada 2023 – ianuarie 2024, inculpații au comercializat, droguri de risc (canabis) și mare risc (cocaina), catre consumatori de pe raza județului Mehedinți. De asemenea,…