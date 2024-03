Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciuca, a facut un anunț important , confirmand ca Sebastian Burduja este alegerea PNL pentru a candida la funcția de primar al Capitalei. Aceasta veste vine intr-un moment in care scena politica locala este animata de pregatirile pentru viitoarele alegeri…

- Conform liberalilor, PNL a pus Moldova pe harta marilor investiții, iar in guvernarea Ciuca preocuparea pentru reducerea decalajelor intre Moldova și alte zone istorice dezvoltate s-a vazut, in sfarșit, pe teren nu doar pe hartie, ca pana atunci. Liberalii amintesc, printre cele mai importante, primele…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, participa miercuri la Gala Sportului Romanesc 2023, de unde insa a facut declarații importante legate de planul liberalilor pentru alegeri, dar a vorbit și despre discuțiile legate de comasare. Președintele PNL, Nicolae Ciuca, inca mai spera la gasirea unei soluții convenabile…

- Rata mortalitații infantile urca din nou, la 5,7 la mia de copii nascuți vii, fața de 5,2 anul anterior, cu un varf in județul Salaj – 10,5 la mia de copii nascuți vii – și un minim pentru Municipiul București – 2,5 la mie, ceea ce consacra disparitațile uriașe care exista in țara, anunța Organizația…

- Bistrița-Nasaud se afla la coada clasamentului, cand vine vorba de populație absolventa de studii superioare. Doar 10% dintre bistrițeni se pot lauda ca au absolvit o facultate, potrivit PeCifre.ro. Cel mai inalt grad de educație, potrvit PeCifre.ro – care citeaza datele Institutului Național de Statistica…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a fost prezent, marti, la inaugurarea Terminalului 4 al Aeroportului International Iasi. Șeful interimar al Senatului a spus ca proiectul a fost o asumare politica iar pentru el „este un model de angajament si de responsabilitate al administratiei locale, intr-un oras…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 06.15, sunt semnalate conditii de ceata, care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri, in multe zone sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din judetele Constanta, Tulcea, Dolj, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis o avertizare de ceața pentru mai multe porțiuni de drumuri din țara. In aceasta dimineața, sunt semnalate condiții de ceața, care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri, in multe zone sub 50 de metri, pe mai multe drumuri…